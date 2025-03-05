АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель снес забор Псковской областной больницы из-за наезда на незакрепленную крышку люка

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Granta произошло на улице Максима Горького у дома №57 в Пскове сегодня, 14 марта, в 7:40. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, водитель, мужчина 1988 года рождения, двигался в сторону улицы Красноармейской, когда его машина наехала на незакрепленную крышку люка.

В результате наезда водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в металлический забор.

Данное происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.