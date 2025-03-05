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Молодая девушка погибла в результате ДТП в Струго-Красненском районе

ДТП с участие двух автомобилей произошло в деревне Маяково, Струго-Красненского района сегодня, 16 марта. Водитель красного автомобиля - молодая девушка, погибла на месте аварии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: сообщество ВКонтакте «Жесть по-Псковски»/ Юрий Иванов

Как сообщают очевидцы, из-за ДТП на участке затруднено движение и образовалась пробка в сторону Санкт-Петербурга.

Подробности и причины происшествия выясняются.