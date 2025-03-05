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Мотоциклиста без прав осудили за смертельное ДТП в Локнянском районе

Бежаницкий районный суд постановил приговор в отношении 41-летнего жителя Локнянского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункты «а, б, в» части 4 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, подсудимый, не имея права управления транспортным средством, ехал на мотоцикле марки «ИЖ Планета 5» в состоянии алкогольного опьянения. При этом он перевозил на деревянном щите, самодельно установленном на прицепе мотоцикла, мужчину в качестве пассажира, что является нарушением пункта 22.8 правил дорожного движения.

Двигаясь по 11-ому километру автомобильной дороги Юхово - Рожново - Горки в Локнянском районе со скоростью не более 50 км/ч, подсудимый выехал на левую полосу автодороги и продолжал движение по ней. В процессе движения деревянный щит с пассажиром отделился от прицепа мотоцикла и упал на проезжую часть.

В этот момент на лежащего на деревянном щите пассажира совершил наезд автомобиль ВАЗ-21074, который двигался за подсудимым в попутном с ним направлении. Согласно заключению эксперта, водитель данного автомобиля не имел технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

После случившегося подсудимый покинул место дорожно-транспортного происшествия.

В результате пассажиру были причинены телесные повреждения, которые в своей совокупности обусловили наступление его смерти.

В ходе рассмотрения уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

В счет компенсации морального вреда, причиненного в результате совершения преступления, в пользу потерпевшей взыскано 500 000 рублей.