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Водитель Volkswagen погиб в ДТП недалеко от пустошкинской деревни Алоль

Лобовое столкновение автомобилей Кia Sorento и Volkswagen произошло Пустошкинском районе недалеко от деревни Алоль на 446-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.00. По предварительной информации, водитель автомобиля Кia Sorento выехал на встречную полосу движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Golf под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате ДТП водитель Volkswagen Golf скончался на месте. Водитель Кia Sorento скрылся с места происшествия, ведется розыск. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.