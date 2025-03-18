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Столкновение с маршрутным автобусом произошло в Пскове на круговом перекрестке

Столкновение с маршрутным автобусом произошло в Пскове 24 марта на перекрестке с круговым движением. Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент происшествия на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Западной в 12.53.

Легковой автомобиль и автобус двигались с улицы Кузбасской дивизии и поворачивали налево на Западную. Водитель легкового автомобиля намеревался съехать с кольца из внутренней полосы. Получил удар от автобуса в правый бок.

Участники происшествия ожидают сотрудников полиции.

После ДТП из салона автобуса вышли пять пассажиров.