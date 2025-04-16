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В Опочке водитель «пятерки» погиб после столкновения с деревом

В Опочке водитель «пятерки» погиб после столкновения с деревом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 23 апреля в 09.25 у дома 1 по улице Калинина.

Водитель ВАЗ-21053, мужчина 1964 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель погиб.

Известно, что он проживал в деревне Макушино Опочецкого района. Назначено химико-токсикологическое исследование. Материал проверки находится в Госавтоинспекции.