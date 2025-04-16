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Очередной наезд на «островок безопасности» произошел в Пскове на площади Ленина

Очередной наезд на «островок безопасности» произошел в Пскове на площади Ленина. Камера Pskovline зафиксировала момент происшествия 24 апреля в 22.08.

Двигавшийся со стороны Советского моста автомобиль на скорости наехал на островок безопасности, после чего его вынесло в центр перекрестка. «Фольксваген Поло» получил механические повреждения.

По предварительной информации, пострадавших нет, водитель был трезвый. Вскоре на место прибыл экипаж ДПС, а в 23.00 автомобиль покинул перекресток на эвакуаторе.

Добавим, неоднократные наезды на островок безопасности на площади Ленина неоднократно обсуждались комиссией по безопасности дорожного движения. Для предотвращения новых случаев возле островка были смонтированы светящиеся элементы. Также была нанесена прерывистая разметка, подсказывающая водителям безопасное направление маневра поворота.