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В Пскове женщина наехала на рабочего, частично находившегося в открытом люке

В Пскове женщина наехала на рабочего, частично находившегося в открытом люке на дороге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 20 мая около 13.45 у дома №17 по улице Техническая.

Женщина 1987 года рождения на автомашине Ford Focus совершила наезд на работника псковской ресурсоснабжающей организации. Он проводил работы на проезжей части в люке.

Пострадавший доставлен в больницу.

У мужчины выявлен перелом правой лопатки. После осмотра отпущен.