В Пскове женщина наехала на рабочего, частично находившегося в открытом люке на дороге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 20 мая около 13.45 у дома №17 по улице Техническая.
Женщина 1987 года рождения на автомашине Ford Focus совершила наезд на работника псковской ресурсоснабжающей организации. Он проводил работы на проезжей части в люке.
Пострадавший доставлен в больницу.
У мужчины выявлен перелом правой лопатки. После осмотра отпущен.