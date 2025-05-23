АвтоМир / Происшествия / ДТП

Житель Псковской области погиб в ДТП с автобусом, «Газелью» и Skoda под Кингисеппом

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 27 мая в 20:20 на 214-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. По предварительным данным, 40-летний водитель Skoda нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную, где столкнулся с «Газелью». Ее отбросило на встречную, где ехал автобус Yutong с рабочими. В результате автобус оказался в правом кювете, Skoda — в левом.

Фото и видео: Следком Ленинградской области

На месте ДТП до приезда скорой погиб 24-летний житель Псковской области, который управлял ГАЗ. По предварительной информации областного следкома, 12 человек обратились за медицинской помощью. Вчера было известно только о трех пострадавших. Госпитализировали 22-летнего пассажира «Газели», 64-летнюю пассажирку автобуса и водителя Skoda. Предварительно их состояние оценивали как среднетяжёлое.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Про водителя Skoda известно, что он из Сланцев, нарушений ПДД за последнее время за ним не числится, пишет «Фонтанка».