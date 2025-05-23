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Водитель Lada Vesta устроил ДТП на перекрестке Северного обхода Пскова. ФОТО

Водитель Lada Vesta устроил дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улицы Николая Васильева и Северного обхода Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 5 июня в 15.40 у дома №126 по улице Николая Васильева.

Мужчина 1964 года рождения, управляя автомашиной Lada Vesta, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине Ford Focus под управлением женщины 1999 года рождения. Ford двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо. Произошло столкновение.

Пострадавших нет.

Водитель Lada Vesta привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13. Штраф - 1000 рублей.