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В Пскове на Рижском проспекте грузовик «догнал» Mini Cooper

В Пскове на Рижском проспекте грузовик «догнал» Mini Cooper. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня в 17.48 напротив дома №104.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем».

Мужчина 1961 года, управляя автомашиной DAF с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины Mini Cooper под управлением женщины 1987 года рождения.

Автомашины получили технические повреждения, никто не пострадал. Водитель грузовика привлечён к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф составил 2250 рублей.

Также в Госавтоинспекции рассказали о двух ДТП с участием СИМ в Пскове 6 июня.

Фото здесь и далее: Госавтоинспекция Пскова

6 июня в 13.20 на улице Металлистов у дома 14 мужчина 1977 года рождения, управляя Audi-80, при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо. Допустил столкновение с электровелосипедом под управлением молодого человека 2005 года рождения. В результате водитель СИМ получил ушиб коленного сустава, ссадины конечностей, госпитализирован. Водитель трезвый.

6 июня в 13.40 у дома 51 по улице Юбилейной молодой человек 2007 года рождения на электросамокате, двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину 1966 года рождения. У пострадавшей выявлены ушибы и ссадины. От госпитализации отказалась, оставлена на месте происшествия.

Водитель трезвый.