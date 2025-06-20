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Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 5 км ад Слепнево -Кретивля Куньинского района 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

ДТП произошло в 16:15 на закругленном участке дороги. Водитель 1968 года рождения управляя автомобилем УАЗ Patriot выехал на полосу встречного движения в результате чего совершил столкновение со встречным тс Audi 100 под управлением мужчины 1995года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель Audi, а также его пассажир, мужчина 1974 года рождения.