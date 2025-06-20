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Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области

29.06.2025 18:07|ПсковКомментариев: 0

Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в результате происшествия политик получил перелом руки. Из-за этого было отменено его выступление на Довлатовском фестивале в Пушкинских Горах.

«Сегодня, 28 июня, с утра должен был выступить с лекцией перед участниками традиционного Довлатовского фестиваля в Пушкинских горах, с которым меня несколько лет назад познакомил Евгений Примаков. К сожалению, вчера по прибытию в Псковскую область попал в аварию — второй раз в жизни сломал всё ту же правую руку. Так что вместо участия в культурной программе фестиваля должен буду знакомиться в Москве с ночной жизнью Института Склифосовского. Это злоключение никак не меняет моего отношения к прекрасному фестивалю и к его бессменным организаторам и вдохновителям Алексею Власову и Валерию Костину. Приношу извинения всем, кто ждал моего выступления. В следующий раз!» - отметил депутат в своем Telegram-канале.

Константин Затулин родился 7 сентября 1958 г. в городе Батуми (Аджарская АССР Грузинской ССР) в семье офицера. (Отец – Затулин Федор Иванович, полковник погранвойск в отставке, почетный чекист; мать – Затулина (Федорова) Вера Ивановна).

В 1991-1992 гг. вошел в новую команду руководителей Москвы во главе с Юрием Лужковым. Был одним из инициаторов создания Совета предпринимателей при мэре и правительстве Москвы в 1992 г. Советник мэра Москвы Лужкова с 1997 по 2010 гг. (на общественных началах).

В 2003 г. был избран депутатом Государственной Думы IV созыва от Орехово-Борисовского избирательного округа №197 (г. Москва). Работал в комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками рядовым депутатом. Являлся членом фракции «Единая Россия».

21 февраля 2015 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен назначен членом Общественной палаты РФ. Вошел в состав комиссии ОП РФ по общественной дипломатии и поддержке соотечественников (с правом решающего голоса) и комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений (с совещательным голосом).

26 марта 2025 года решением первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дениса Мантурова Константин Затулин включен в состав Совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: Псковская Лента Новостей
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