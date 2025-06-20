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Проезд на красный сигнал светофора стал причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

Проезд на красный сигнал светофора стал причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Столкновение двух автомашин произошло 3 июля в 20.47 на перекрестке Рижского проспекта с улицей Балтийской напротив дома №93, согласно данным с видеокамеры Pskovline.

Водитель легковой автомашины при движении по Рижскому проспекту в сторону Уграды проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Газель», которая выполняла левый поворот с улицы Балтийской на Рижский проспект на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавших нет. Полиция на место происшествия не выезжала. Водители покинули место ДТП к 22.30.