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Водитель BMW съехал в водоем на трассе Устюжна - Великие Луки - Невель

Водитель съехал в водоем на 678-м километре автомобильной дороги Устюжна - Великие Луки - Невель в Великолукском районе 4 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением и совершил съезд с дороги (со съездом в водоём). Как сообщили в полиции, никто не пострадал.

Транспортное средство получило технические повреждения. Сотрудники районного отделения Госавтоинспекции призывают водителей не садиться за руль в утомлëнным состоянии и выбирать безопасный режим скорости.