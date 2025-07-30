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Водитель Kia влетел в здание БКЗ в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Некрасова в Пскове 1 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 14:40 на улице Некрасова возле дома №22 водитель автомобиля Kia, мужчина 1945 года рождения, совершил наезд на стоящее транспортное средство, после чего совершил наезд на препятствие в виде фасада здания большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.