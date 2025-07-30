АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоциклист без шлема опрокинулся и погиб в Невельском районе

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа в 19.30 около деревни Чернецово Невельского района в сторону 492 км дороги Санкт Петербург - Псков-Пустошка-Невель, граница с республикой Беларусь.

Мужчина 1982 года рождения управляя мотоциклом без шлема, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. После чего опрокинулся. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован. Скончался в машине скорой помощи.