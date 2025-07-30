АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности ДТП с пострадавшим ребенком на самокате в Пскове

Пострадавший в дорожно-транспортным происшествии с грузовиком ребенок получил множественные ссадины и растяжение связок, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГАИ УМВД России по городу Пскову.

В 13.25 у дома №36 по улице Юбилейной города Пскова водитель автомобиля ГАЗ 330232, мужчина 1975 года рождения, на регулируемом перекрестке при движении направо на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на мальчика 2014 года рождения, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на самокате.

В результате ДТП пешеход отпущен домой с диагнозом: множественные ссадины в области правой голени и стопы, перенапряжение связочного аппарата правого голеностопного сустава. Водитель трезвый.