Лечь на забор, въехать в храм, покорить кусты: куда врезались автомобилисты в Пскове на выходных

Несколько похожих дорожно-транспортных происшествий произошло в Пскове за выходные дни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это наезды на препятствие. В двух из четырёх случаях водители были в состоянии опьянения или отказались от проверки на алкоголь. Во всех случаях пострадавших нет.

9 августа в 01.10 на Рижском проспекте, 96 водитель «Тойоты», молодой человек 2005 года рождения, совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня с последующим наездом на металлический забор. Автомобиль получил технические повреждения.

9 августа в 05.20 на Октябрьском проспекте у дома 10-а водитель «КИА», мужчина 1998 года рождения, совершил наезд не препятствие в виде бордюрного камня с последующим наездом на дерево.

10 августа в 07.40 у дома №18 корпус №1 по улице Советская (храм Михаила и Гавриила Архангелов на площади Ленина) мужчина 1985 года, управляя «Рено Логан», наехал на препятствие в виде здания. Поврежден фасад, технические повреждения получил автомобиль. У водителя выявлено алкогольное опьянение 1,008 мг/л в выдыхаемом воздухе. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

10 августа в 20.50 у дома №43 по улице Кузнецкой мужчина 1984 года рождения за рулем «Пежо 307» наехал на световую опору, после чего наехал на бордюрный камень, зеленую зону и допустил съезд в кювет. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Видео: группа «Псков. За рулём» ВКонтакте

В 2023 году водитель уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, в его действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.