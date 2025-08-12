АвтоМир / Происшествия / ДТП

Один человек пострадал в столкновении двух автомобилей у поворота на Родину

Один человек пострадал в столкновении двух автомобилей у поворота на Родину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 19 августа в 20.00 на 4-м километре дороги Псков-Изборск.

Фото от очевидца

Мужчина 1997 года рождения, управляя Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу авто Renault Megan под управлением мужчины 2000 года рождения движущегося в прямом направлении по главной дороге.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель «Рено». Автомобили получили технические повреждения.

По информации отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, изначально происшествие было оформлено как ДТП с техническими повреждениями. Мужчина из «Рено» обратился за медпомощью позже.