АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Кармическое ДТП» произошло в Пскове на улице Леона Поземского

«Кармическое ДТП» произошло в Пскове на улице Леона Поземского утром 22 августа. Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, грузовик зацепил легковой автомобиль на пересечении улицы Леона Поземского и Алмазной.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Водитель «Лады» проехал перекресток из «неправильной» полосы одновременно с грузовиком Volvo. Легковой автомобиль двигался по улице Поземского в сторону улицы Ипподромной в правой полосе, предназначенной исключительно для поворота направо на улицу Алмазную.

В результате он попал в мертвую зону грузовика и лишился левого зеркала.

На 11.30 участники стояли на улице Поземского у мясокомбината в присутствии экипажа ДПС.

С сентября 2024 года на улице Поземского упорядочили движение перед перекрестком с Алмазной. При движении со стороны Чудской левая полоса предназначена для движения прямо, правая для поворота направо. Большая часть транспорта пользуется левой полосой, поэтому нередко предпринимаются попытки проехать перекресток по старой схеме, из правой полосы прямо.