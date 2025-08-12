АвтоМир / Происшествия / ДТП

BMW опрокинулся на трассе Псков – Гдов, пострадал водитель

Водитель BMW опрокинулся на трассе Псков – Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 23 августа в 13.40 на 63-м километре дороги Псков - Гдов вблизи деревни Глушь Гдовского района.

По предварительной информации, водитель BMW, мужчина 1978 года рождения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель 1978 года рождения пострадал, от госпитализации отказался.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.