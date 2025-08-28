АвтоМир / Происшествия / ДТП

Две «Лады» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте из-за выполнения левого поворота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 августа в 19.20 на Рижском проспекте у дома №20, на перекрестке с улицей Киселёва.

Водитель Lada Granta, мужчина 1998 года рождения при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомашиной Lada Kalina под управлением водителя 2005 года рождения. «Калина» двигалась во встречном направлении прямо.

Пострадавших нет. Водитель «Лада Гранты» привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. Оштрафован на 1000 рублей.

Напомним, на участке Рижского проспекта в Пскове запретили поворот налево во двор между домами №№83А и 79А, сообщил глава города Борис Елкин по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Таким образом, после изменения разметки в Пскове на Рижском проспекте останется два нерегулируемых поворота налево – на перекрестках с улицей Киселева и на перекрестке с улицей Печорской.