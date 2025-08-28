Мужчина скончался за рулем вблизи себежской деревни Питюли

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи деревни Питюли Себежского района 3 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, сегодня в 13:03 мужчина двигаясь на автомобиле Lada Vesta почувствовал себя плохо в результате чего съехал в кювет.
Водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля не пострадала. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.