Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Яна Райниса возле дома №58 в Пскове 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Сегодня в 14.50 произошло опрокидывание автомашины КАМАЗ. За был рулем мужчина 1969 года рождения, обратился за медпомощью с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Также пострадал пассажир КАМАЗа, мужчина 1990 года рождения. Он также обратился за медицинской помощью.

Оба мужчины отправлены для осмотра в лечебное учреждение.