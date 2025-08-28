АвтоМир / Происшествия / ДТП

86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе

Стали известны новые подробности пятничного ДТП на дамбе. Один из водителей скончался. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 5 сентября в 14.40 на улице Юбилейной напротив дома №3 по улице Великорецкой.

По предварительной информации, водитель Lada Largus, мужчина 1939 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с фургоном Citroën под управлением водителя 1986 года рождения. Находившаяся в Citroën пассажирка 1987 года рождения госпитализирована, у нее выявлен компрессионный перелом позвоночника.

Водитель Lada Largus, 86-летний мужчина, был доставлен в больницу с гематомой лобной области, скончался в медучреждении в течение одних суток. Причина смерти устанавливается, предположительно, она не связана с дорожно-транспортным происшествием.

Водитель Citroën рассказал, что двигался с моста 50-летия Октября по улице Юбилейной, почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля.