На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос

Два легковых автомобиля столкнулись днём 10 сентября на трассе «Псков» у посёлка Зайцево, где начинается обход Гатчины.

Фото: скриншот видео

Одна из машин после удара не удержалась на колёсах. Автомобиль на скорости отбросило на разделительное дорожное ограждение. Своей массой техника выбила несколько металлических балок, пишет 47news.

Видео очевидцев с последствиями аварии публикует Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер. На кадрах виден пожарный автомобиль гатчинской 42-й пожарно-спасательной части. Один из спасателей во избежание повторной аварии, помогая водителям, регулирует движение на опасном участке с помощью красных сигнальных флажков.