На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос

Два легковых автомобиля столкнулись днём 10 сентября на трассе «Псков» у посёлка Зайцево, где начинается обход Гатчины.
Одна из машин после удара не удержалась на колёсах. Автомобиль на скорости отбросило на разделительное дорожное ограждение. Своей массой техника выбила несколько металлических балок, пишет 47news.
Видео очевидцев с последствиями аварии публикует Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер. На кадрах виден пожарный автомобиль гатчинской 42-й пожарно-спасательной части. Один из спасателей во избежание повторной аварии, помогая водителям, регулирует движение на опасном участке с помощью красных сигнальных флажков.