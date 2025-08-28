АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль с тремя пассажирами перевернулся в Пустошкинском районе, водитель умер

Мужчина-водитель 1952 года рождения погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе 14 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В 05.55 на 462-м километре автодороги Санкт-Петербург- Невель водитель автомобиля Renault, мужчина 1952 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда медиков, также пострадали три пассажира: мужчина 1976 года рождения, женщина 1968 года рождения и девушка 2000 года рождения.

На месте работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.