Житель Тверской области погиб в результате ДТП в Куньинском районе

Житель Тверской области погиб в результате ДТП на 446 километре автодороги М9 «Балтия» в Куньинском районе сегодня, 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Водитель автомобиля Ford Focus, житель Тверской области 1997 года рождения, двигаясь в направлении Москвы, совершил съезд в правый кювет и самостоятельно, без оформления ДТП, вызвал эвакуатор.

Водитель эвакуатора, вытащив Ford, собирался переставить автомобиль так, чтобы он не мешал проезжающему попутно автотранспорту. В это время по дороге в попутном направлении проезжал автомобиль Audi под управлением гражданина Молдовы 1997 года рождения, проживающего в Московской области.

Водитель Audi увидел впереди белый свет фар. Подумал, что автомобиль медленно едет по его полосе, готовился к обгону, но когда понял, что на полосе движения стоит автомобиль, начал торможение. Он совершил столкновение с автомобилем Ford Focus Фокус, который врезался в эвакуатор.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford погиб.