Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Пскове на улице Леона Поземского

Полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Пскове на улице Леона Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП произошло 27 сентября в 20.25 на улице Поземского у дома 92.
На регулируемом перекрестке улиц Поземского и Алмазной произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz под управлением девушки 1996 года рождения и автомашины Hyundai Accent под управлением мужчины 1984 года рождения.
Пострадавших нет.
По факту происшествия ведется проверка.