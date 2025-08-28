АвтоМир / Происшествия / ДТП

Mercedes опрокинулся на дороге Псков – Гдов, пострадали двое

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 27 сентября в 14.55 на 93-м километре 526 метре автодороги Псков – Гдов – Сланцы.

Водитель Mercedes-Benz GL 320, женщина 1980 года рождения, на закругленном участке дороги не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадали пассажиры: мужчина 2001 года рождения, доставлен в Псковскую областную больницу, и женщина 2001 года рождения, не госпитализирована.

Водитель трезвая. Водитель и пассажиры – жители Санкт-Петербурга.