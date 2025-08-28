АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Стругокрасненском районе нетрезвый подросток на мотоцикле с пассажиром врезался в ограждение

В Стругокрасненском районе нетрезвый подросток на мотоцикле с пассажиром врезался в ограждение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 28 сентября на 248-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Несовершеннолетний молодой человек 2009 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом MMZ-065 без государственного регистрационного знака. Двигаясь по тротуару и перевозя пассажира 2009 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение и совершил опрокидывание.

Пострадал пассажир. Госпитализирован в детскую областную больницу.