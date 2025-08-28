АвтоМир / Происшествия / ДТП

В двух ДТП с участием несовершеннолетних в Пскове в октябре пострадали семь человек

В двух дорожно-транспортных происшествиях в Пскове в октябре принимали участие несовершеннолетние, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С начала октября в Пскове несовершеннолетние уже совершили правонарушения в сфере дорожного движения. В двух дорожно-транспортных происшествиях (12 и 14 октября), совершенных по халатности и неосторожности самих несовершеннолетних, пострадали семь человек. Во всех случаях несовершеннолетние водители не имели права управления транспортными средствами.

За 9 месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции города Пскова к административной ответственности за управление транспортными средствами привлекли более 30 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, а четверо несовершеннолетних являлись водителями, не достигшими возраста 16 лет.