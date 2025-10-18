АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Kia погиб при наезде на ограждение моста в Новосокольническом районе

Водитель погиб в результате наезда на ограждение автомобильного моста через реку Великую в Новосокольническом районе 18 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГАИ МО МВД России «Новосокольнический», дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.14 на 35-м км автодороги Насва - Вяз - Сивцево.

Фотографии: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»

По предварительной информации, водитель 1965 года рождения, управляя транспортным средством Kia Ceed, допустил нарушение пункта 1.5, 10.1 правил дорожного движения, выбрав небезопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за управлением транспортного средства.

В результате не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на левое ограждение автомобильного моста через реку Великую. Водитель погиб.

На месте ДТП работали скорая помощь, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. По данному факту проводится проверка.