Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков»

Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков» под Лугой, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Видео: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Около 11:05 на 139-м километре трассы Петербург — Псков, на объездной Луги, столкнулись два попутных автомобиля. В результате один из них — УАЗ — опрокинулся, пишет «Фонтанка».

На кадрах с места происшествия видно, что «буханка» лежит поперек полосы, перекрывая движение в одну сторону. Также пострадал отбойник.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», один человек получил травмы.