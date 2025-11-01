АвтоМир / Происшествия / ДТП

В тройном ДТП в Пскове на Ольгинском мосту никто не пострадал

В тройном дорожно-транспортном происшествии в Пскове на Ольгинском мосту никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло поблизости от дома №2 по Рижскому проспекту 6 ноября в 14.55.

Мужчина 1998 года рождения за рулем Ford не соблюдал безопасную дистанцию, совершил столкновение с Hyundai под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате «Хендай» по инерции наехал на Haval под управлением мужчины 1958 года рождения. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

В тот же день в 18.30 произошло столкновение на улице Кузбасской дивизии у дома №19. На перекрестке с круговым движением водитель Chevrolet, мужчина 2002 года рождения при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомашиной Nissan под управлением женщины 1988 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.