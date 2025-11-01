АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте. ВИДЕО

Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте на перекрестке с улицей Юбилейной, напротив дома №53. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия в 16.23.

Столкновению предшествовало появление автомашины «скорой помощи» с включенным спецсигналом. Она проехала перекресток в прямом направлении по Рижскому проспекту. В этот момент горел зеленый сигнал светофора для транспорта на улице Юбилейной.

Один из автомобилей на Юбилейной притормозил. Соседние автомобили также сбавили скорость. В этот момент сзади подъехал автомобиль, не успевший сбросить скорость и зацепил две автомашины.