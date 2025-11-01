АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два ДТП на одном перекрестке с круговым движением произошли в Пскове за два часа

Два ДТП на одном перекрестке с круговым движением произошли в Пскове за один день 7 ноября. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения Pskovline на перекрестке улиц Инженерной и Труда.

В 12.38 у дома 108/62 на съезде на улицу Труда столкнулись два легковых автомобиля – один двигался по кольцу в правой полосе в сторону следующего съезда, второй покидал перекресток из внутренней полосы. Участники около двух часов простояли на перекрестке. Позже к ним приехали сотрудники полиции, но для них вскоре нашлась новая работа.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

В 14.18 с другой стороны перекрестка, у дома 103 по Инженерной водитель грузовика перестроился из одной полосы в другую и наехал на легковой автомобиль.

По информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, из двух столкновений оформлено одно – у дома 103. Мужчина 1976 года рождения управлял автомашиной Daimler-Benz, при перестроении столкнулся с автомашиной Mercedes-Benz S-500 под управлением молодого человека 2005 года рождения. Пострадавших нет.