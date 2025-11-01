АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Nissan пострадал при ДТП в Новосокольническом округе

Водитель Nissan пострадал при ДТП в Новосокольническом округе 23 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации сегодня около 14:05 на 492 км автомобильной дороги Москва- Балтия в Новосокольническом округе водитель автомобиля Nissan, мужчина 1969 года рождения, осуществил движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, где совершил столкновение с Great Wall под управлением мужчины 1981 года рождения.

В результате ДТП пострадал мужчина 1969 года рождения, он был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.