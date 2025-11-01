ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове

Однополосное движение введут в районе лицея №22 в Пскове до конца года

Движение по участку дороги в Пыталово закроют до сентября для реконструкции моста

Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Однополосное движение ввели по улице Алтаева в районе лицея №22 в Пскове

Участок дороги в псковской деревне Хотицы закрыли с сегодняшнего дня на год

Полосу движения на улице Максима Горького в Пскове закрывают до конца года