Сбитый под Псковом пешеход доставлен в областную больницу

Сбитый под Псковом пешеход доставлен в областную больницу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, 22 декабря в 07.58 произошло дорожно-транспортное происшествие на 1-м километре автодороги Псков Ваулино – Торошино.

Водитель автомашины «Мицубиси Лансер», мужчина 1987 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1959 года рождения, находившегося на проезжей части дороги. Пострадал пешеход, доставлен в псковскую областную больницу.

Ранее сообщалось о столкновении «Мицубиси» с велосипедистом, велосипед лежал на месте ДТП.

Также 22 декабря в 11.50 произошло столкновение автомобиля с велосипедистом в Себежском районе. Молодой человек 1993 года рождения на автомашине «Лада Веста», двигаясь по автодороге Москва - Балтия, совершил наезд на велоспедиста. Тот получил травмы.