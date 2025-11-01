АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребенка сбили на улице Яна Райниса в Пскове

Родители сбитого ребенка обратились за медпомощью через несколько дней после дорожно-транспортного происшествия в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу.

По предварительной информации, 19 декабря в 18.55 на улице Яна Райниса у дома №53-б женщина 1983 года рождения на Audi Q3 совершила наезд на неустановленного ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

23 декабря в полицию из детской областной больницы сообщили об обращении за медицинской помощью ребенка - мальчика 2017 года рождения, получившего травмы в данном ДТП. Ребенка не госпитализировали.