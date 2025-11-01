АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека пострадали при съезде мусоровоза в кювет на трассе в Островском округе

Два человека пострадали при съезде мусоровоза в кювет на трассе в Островском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 декабря в 12.30 на 337-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель транспортного средства КМ-7028-58 во время движения съехал в левый кювет по ходу движения. Пострадали водитель и пассажир 1991 года рождения.

Все обстоятельства происшествия уточняются.