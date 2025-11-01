АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пскович, скрывшийся с места ДТП в шоковом состоянии, получил десять суток ареста

Мировой судья судебного участка № 27 города Пскова рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с оставлением места дорожно-транспортного происшествия. Ответственность за данное деяние предусмотрена частью 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установило судебное заседание, инцидент произошел 2 октября около 19:45 на Ленинградском шоссе в Пскове. 23-летний гражданин Цыбульский, управляя автомобилем «ВАЗ-21123», совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Оутлендер», после совершил наезд на опору освещения. В результате оба транспортных средства получили серьезные технические повреждения. Однако вместо того, чтобы оформить происшествие по правилам, молодой человек скрылся с места ДТП.

В суде правонарушитель попытался объяснить свой поступок. Он пояснил, что находился в шоковом состоянии, испугался привлечения к ответственности ввиду отсутствия у него права управления транспортными средствами.

Мировой судья признал Цыбульского виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок десять суток.