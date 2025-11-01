АвтоМир / Происшествия / ДТП

В ДТП под Великими Луками пострадал несовершеннолетний пассажир

В минувшие выходные, на автодороге А-122 в районе Ступинской высоты Великолукского района произошло дорожно-транспортное происшествие в ходе которого 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

В результате он не успел среагировать, когда автомобиль «Шевроле-Нива» начал выполнять маневр поворота налево, и совершил с ним столкновение.

От удара пострадал пассажир «ВАЗ-2107» – несовершеннолетний 2008 года рождения. Подросток получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники районной Госавтоинспекции призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно надо быть внимательными «начинающим водителям».