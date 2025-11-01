АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина повредила пять припаркованных автомашин во дворе дома в Борисовичах

Женщина повредила пять припаркованных автомашин во дворе дома в Борисовичах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 ноября в 22.10 в деревне Борисовичи во дворе дома №6 по улице Венская.

Женщина на автомашине Audi A6 совершила наезд на стоящую автомашину BMW X1. После чего BMW наехал на припаркованный Saab 93, «Сааб» врезался в припаркованный Ford Fiesta, «Форд» врезался в Honda Accord. Затем двигаясь задним ходом, женщина врезалась в автомашину Lada kalina.

Пострадавших нет. Автомашина получила технические повреждения.

Официальная информация о наличии или отсутствии следов алкогольного опьянения у водителя на данный момент отсутствует.