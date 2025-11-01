АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Новосокольниках виновного в смерти двух пассажиров водителя приговорили к 8 годам заключения

Новосокольнический районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Бежаницкого района. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти двух человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, подсудимый был за рулем пьяным и не имел права на управление транспортными средствами.

Суд установил, что мужчина, находясь за рулем технически исправного автомобиля, двигался со скоростью около 90 километров в час по дороге в Новосокольническом районе. На переднем пассажирском сиденье была женщина с малолетним ребенком на руках. Водитель выбрал небезопасную скорость и допустил съезд в кювет, после чего столкнулся с деревом. В результате аварии пассажиры получили телесные повреждения, которые стали причиной их смерти на месте.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросил отсрочку отбывания наказания до достижения его ребенком 14 лет. Однако суд, учитывая тяжесть последствий, отказал в этой просьбе.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.