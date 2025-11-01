←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности тройного ДТП в Пскове на Рижском проспекте

14.11.2025 13:41|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности тройного столкновения в Пскове на Рижском проспекте у торгового комплекса «Магеллан». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 ноября в 17.30 у дома 49 по Рижскому проспекту.

Водитель Peugeot Partner, мужчина 1964 года рождения, при повороте налево вне перекрестка не уступил автомашине Skoda Octavia под управлением мужчины 1982 года рождения - тот пользовался преимуществом, двигался прямо во встречном направлении.

От удара «Шкоду» откинуло на стоящий автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением водителя 2004 года рождения. Он ожидал возможности выезда из прилегающей территории.

 

Пострадали водители «Пежо» и «Мицубиси». Не госпитализированы. Водители трезвые.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
