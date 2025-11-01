АвтоМир / Происшествия / ДТП

Один человек погиб и двое пострадали в аварии на Ленинградском шоссе

Человек погиб в аварии на Ленинградском шоссе 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: «Псков. За рулем»

Сегодня на Ленинградском шоссе в 08:44 водитель автомобиля ВАЗ 2107, мужчина, не справился с управлением автотранспорта, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Citroën, под управлением мужчины 1987 года рождения.

По предварительной информации, увидев ДТП и пытаясь уйти от столкновения, водитель автомобиля Land Cruiser, который двигался по трассе, допустил наезд на пассажира автомобиля ВАЗ 2107. В результате ДТП пострадали: пассажир ВАЗ 1996 года рождения, также пассажирка ВАЗа 1999-го года рождения. Один пассажир ВАЗ 2107 погиб.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все детали произошедшего.