В Великих Луках водитель Ford Focus сбил подростка на пешеходном переходе

Утром 17 октября в Великих Луках произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Инцидент случился в 7:20 на проспекте Ленина, у дома 19/24. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 17-летнего юношу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщается, автомобилист не предоставил преимущество в движении пешеходу.

В результате ДТП подросток с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. На данный момент пострадавший находится в стационаре, где ему оказывается необходимая помощь.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.